В Литве отозвали иск против Горбачева в связи с его смертью

Вильнюсский районный суд прекратил рассмотрение гражданского дела против бывшего президента Советского Союза Михаила Горбачева по его ответственности за штурм телебашни в январе 1991 года ("дело 13 января") в связи со смертью ответчика.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Иск был подан против конкретного лица, бывшего президента Советского Союза, после его смерти правопреемство невозможно", – заявил представитель Вильнюсского районного суда Аурим Жукаускас в четверг.

В статье Гражданского процессуального кодекса Литвы, предусматривающей возможности правопреемства, сказано, что в случаях, когда одна из сторон правоотношений исходит из дела (одной из таких причин является смерть физического лица), суд заменяет эту сторону правопреемником ее прав, кроме случаев, когда переход материальных прав невозможен.

В ночь на 13 января 1991 года во время штурма советскими военными частями Вильнюсской телебашни и здания Комитета по радио и телевещанию погибли 14 человек.

Родственники погибших в январских событиях 1991 года в Литве добивались ответственности Горбачева за его смерть. Четверо из них в этом году подали в суд гражданский иск против бывшего президента СССР.

Они стремились доказать, что Горбачев, который в то время был главнокомандующим вооруженными силами СССР, имел контроль над армией, но не принял меры по предотвращению агрессии в Литве и тем самым не прекратил исполнение международного преступления.

В мае Вильнюсский горрайонный суд направил документы этого иска в МИД России для передачи Горбачеву. Прокуратура, которая расследовала "дело 13 января", отказалась проверять ответственность господина Горбачева и допрашивать его.

Горбачев умер 30 августа на 92-м году жизни в результате тяжелой болезни. Он был генеральным секретарем Коммунистической партии Советского союза с 1985 по 1991 год. На Западе его вспоминают как человека, способствовавшего потеплению отношений между СССР и США, его заслугой считаются и начатые демократические реформы.

Однако он не сделал более решительной модернизации застойной государственной экономики и сохранял строгий контроль над политическим строем, и в Литве его будут помнить как того, кто силой подавлял стремление страны к независимости.