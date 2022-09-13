Кулеба опроверг аргументы США, почему не нужно признавать РФ спонсором терроризма

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина понимает аргументацию США, почему не признавать РФ государством-спонсором терроризма, но не разделяет ее ни по одному из пунктов.

Об этом Кулеба рассказал в интервью "РБК-Украина", пишет "Европейская правда".

"Первый их аргумент в том, что когда государство объявляют спонсором терроризма, то активы этого государства на территории США открываются для судебных тяжб граждан США и юридических лиц, и их можно получить себе в качестве компенсации за те или иные действия. И аргумент Соединенных Штатов, что эти средства вместо того, чтобы пойти в перспективе на восстановление Украины, не попадут сюда.

Это очень шаткий аргумент, потому что сейчас пока в США нет механизма, как передать эти деньги на восстановление Украины", - отметил министр.

Второй аргумент, по его словам, состоит в том, что США не хотят, чтобы их друзья и союзники, прежде всего, в Европе, попали под вторичные американские санкции.

"То есть как это работает – если ты государство-спонсор терроризма, то США получают право применять санкции против юридических лиц третьих стран, имеющих дела со страной-спонсором терроризма. Например, какие-то европейские партнеры США. Но мы подчеркиваем, что применять вторичные санкции – это не обязанность, а право", – пояснил министр.

Третий аргумент, по его словам, - что совокупный перечень критериев для признания государства спонсором-терроризмом выписан таким образом, что Россия под него не подпадает. "Мы тоже говорим, что это не работает, потому что есть, например, террористическая организация "Вагнера", которая напрямую спонсируется российским государством и действует не только в Украине, но и в странах Африки. То есть при всем уважении, при всей благодарности за всю помощь в этом конкретном вопросе мы считаем, что он должен быть решен положительно, и у нас есть аргументы в пользу этой позиции", - сказал глава МИД.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не поддерживает признание России государством-спонсором терроризма.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что провозглашение России государством-спонсором терроризма со стороны США может привести к ослаблению поддержки Украины и навредить гуманитарным усилиям.