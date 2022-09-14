Последний полет королевы Британии стал самым отслеживающим рейсом в истории

Более 5 миллионов человек наблюдали за самолетом с гробом королевы Великобритании Елизаветы II из Эдинбурга в Лондон, и этот полет стал самым отслеживаемым в истории.

Об этом сообщил сайт отслеживания полетов Flightradar24, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В общей сложности 4,79 миллиона человек наблюдали за полетом в прямом эфире онлайн, а еще четверть миллиона человек смотрели его на канале YouTube.

Компания заявила, что беспрецедентные 6 миллионов человек пытались следить за полетом в течение первой минуты после того, как Boeing C17A Globemaster включил транспондер в аэропорту Эдинбурга, что повлияло на стабильность платформы.

"Спустя 70 лет после ее первого полета в качестве королевы на борту BOAC Argonaut "Atalanta", последний полет королевы Елизаветы II стал самым отслеживаемым полетом в истории Flightradar24", — сообщил директор по коммуникациям компании.

Flightradar24 сообщил, что этот рейс более чем в два раза превысил предыдущий рекорд в 2,2 миллиона человек, когда спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетела с визитом на Тайвань в августе.

Гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II во вторник вечером доставили из Шотландии в Букингемский дворец в Лондоне.