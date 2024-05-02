Париж открыл гигантский резервуар для очищения Сены перед Олимпийскими играми

В четверг в Париже торжественно открыли огромный резервуар для хранения воды, предназначенный для очищения реки Сена, которая станет местом проведения соревнований по плаванию во время Олимпийских игр летом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Гигантский резервуар, выкопанный рядом с парижским железнодорожным вокзалом Аустерлиц, предназначен для сбора избыточной дождевой воды и предотвращения попадания сточных вод, переполненных бактериями, в Сену.

Реклама:

Он может вместить грязную воду, эквивалентную 20 олимпийским бассейнам, которую теперь будут очищать, а не выливать в реку через ливневые каналы.

"Мы успели. Начало Игр совпадает с тем, что качество воды позволит проводить соревнования. Это огромный коллективный успех", – сказал префект парижского региона Марк Гийом.

В прошлом году тестовые соревнования по плаванию в Сене пришлось отменить из-за плохого качества воды. Одной из причин были сильные дожди, которые переполнили старые канализационные коллекторы города, вызвав поток дождевой воды и неочищенных сточных вод в Сену.

Мэр Парижа Анн Ильдаго пообещала, что сама поплавает в Сене перед Олимпиадой – возможно, вместе с президентом Эмманюэлем Макроном.

По ее словам, новый накопительный резервуар гарантирует, что вода может храниться даже во время сильных штормов, и поможет уровню воды "вернуться в норму как можно скорее".

Во время Олимпийских игр воду будут проверять каждый день в 3:00, чтобы определить, могут ли соревнования проходить по плану. По словам организаторов, если результаты не будут соответствовать стандартам, соревнования могут быть отложены на несколько дней.

Примерная стоимость работ по очистке Сены составляет 1,4 миллиарда евро, за которые платят государство и местные власти.

Сейчас в парижской части реки обитает около 35 видов рыб, по сравнению с тремя в 1970-х годах, когда воды были загрязнены из-за промышленной деятельности поблизости.

Десятилетиями Сена использовалась преимущественно в качестве водного пути для перевозки грузов и людей или как "водяная могила" для выброшенных велосипедов и другого мусора. Плавание там, за некоторыми исключениями, было незаконным с 1923 года.

Парижские чиновники планируют открыть несколько мест для купания летом, начиная со следующего года.

Сена также станет центром грандиозной церемонии открытия Олимпийских игр: более 200 делегаций спортсменов проплывут на более чем 80 лодках в центре Парижа.

В начале марта президент Макрон пообещал однажды искупаться в Сене и пошутил, что не будет сообщать дату раньше времени, чтобы там не собралась целая толпа.