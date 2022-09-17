Кишинев потребует у Приднестровья подписку за газ, если "Газпром" остановит поставки

Если российский газовый монополист "Газпром" с октября остановит поставки газа в Молдову, Приднестровье будет получать приобретенный Молдовой газ только по предоплате.

Как сообщает Newsmaker, об этом заявила в телеэфире премьер Наталья Гаврилица, пишет "Европейская правда".

Она пояснила, что если "Газпром" прекратит поставки Молдове, без него останется и Приднестровье – региону придется получать газ, приобретенный "Молдовагазом" от других поставщиков. "Газпром", по ее словам, до сих пор не сообщил, будет ли поставлять газ после 1 октября.

"У нас есть письма, в которых говорится, что мы должны решить проблему с долгом к 1 октября, мы попросили их продлить срок. Мы призвали к ясности в отношении поставок природного газа и объемов, но ее до сих пор нет. Если собираемся закупать газ на международном рынке или у партнеров, то мы должны заплатить за него авансом. Доставка природного газа на левый берег Днестра без предоплаты невозможна", - пояснила Наталья Гаврилица.

Как известно, экономика Приднестровья в значительной степени построена на том, что регион получает российский газ безоплатно, накапливая долг за него.

Напомним, Кишинев допускает, что РФ может "закрыть кран" после 1 октября, ссылаясь на отсутствие аудита долгов "Молдовагаза".

Речь идет о старых долгах, которые "Молдовагаз" якобы имеет перед "Газпромом" и одной из его "дочек". Ориентировочная сумма – это оценка России, а не Молдовы; В то же время Кишинев много лет говорит, что часть этого долга "взята с воздуха" ("ЕвроПравда" подробнее рассказывала об этом в статье о газовом соглашении Молдовы и РФ в 2021 году).

В августе страна заключила с норвежской и британской компанией контракты на аудит, его результаты будут в конце января 2023 года.