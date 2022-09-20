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В ЕС не ожидают, что до конца года договорятся отойти от единодушия в принятии решений

Вторник, 20 сентября 2022, 23:25

Министр по европейским делам председательствующей в Совете ЕС Чехии Микулаш Бек во вторник заявил, что ожидает "ограниченный прогресс" до конца года в вопросе ухода от единодушия в процессе принятия решений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Я не слишком оптимистичен, но не думаю, что дискуссия проиграна", – сказал Бек после встречи министров по европейским делам государств-членов ЕС, отметив, что до конца года "есть надежда, что мы можем достичь ограниченного прогресса".

По словам представителя Чехии, вопрос изменения принципа принятия решений в Европейском Союзе "многие государства-члены" связывают с процессом расширения.

В то же время по данным оказавшегося в распоряжении Politico документа Совета ЕС, несколько государств выразили поддержку отхода от единодушия в принятии решений в таких сферах, как санкции, права человека, безопасность и оборона.

В то же время "из-за крайне высокой политической чувствительности вопроса" другие государства-члены ЕС "указывают, что потребуют дополнительного времени, чтобы выразить свои мнения".

Ранее сообщалось, что представители государств-членов ЕС рассматривают механизм, позволяющий странам переходить от единогласия к голосованию большинством в Совете ЕС без необходимости изменения договоров ЕС.

Как известно, Венгрия регулярно блокирует решение ЕС по санкциям против России, требуя различных уступок или внесения поправок.

Напомним, Европейская комиссия 18 сентября рекомендовала не выделять Венгрии 65% средств (7,5 млрд евро) по трем программам из ключевого фонда ЕС из-за проблем с верховенством права. В то же время Еврокомиссия заложила основу для возможного компромисса, который позволит Будапешту сохранить деньги.

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