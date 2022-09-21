Белый дом всерьез относится к ядерным угрозам Путина, называет такую риторику безответственной

Стратегический координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что если Россия применит ядерное оружие, то ее будут ждать серьезные последствия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью ABC News.

Кирби сказал, что последние ядерные угрозы Путина являются "типичными", но Соединенные Штаты и их союзники все еще воспринимают их "серьезно".

"Мы всегда должны воспринимать такую риторику серьезно", - добавил он.

"Это безответственная риторика для ядерной державы, но это не является нетипичным по сравнению с тем, что он говорил последние семь месяцев. Мы воспринимаем это серьезно. Мы следим, насколько можем, за их стратегической позицией, чтобы, если понадобится, можно было изменить нашу. Мы не видели никаких признаков того, что это нужно прямо сейчас" - отметил Кирби.

И если Россия все-таки применит ядерное оружие, по словам Кирби, "это будет иметь серьезные последствия".

Хотя Москва аннексировать оккупированные Россией территории в Украине и попытаться политически легитимизировать это с помощью фиктивных референдумов в ближайшие дни и недели, Кирби сказал, что Соединенные Штаты все равно будут считать эти территории территорией Украины.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину системами безопасности и другой финансовой помощью, как сказал президент, столько, сколько потребуется", - добавил он.

"Это украинская территория. Неважно, какой фиктивный референдум они устроят и какое голосование они проведут, это все равно украинская территория", - подчеркнул Кирби.

Президент РФ Владимир Путин после объявления частичной мобилизации в Российской Федерации снова пригрозил западным странам применением ядерного оружия.

Президент Владимир Зеленский не верит, что международное сообщество позволит Владимиру Путину применить ядерное оружие, но не исключил рисков, поскольку "невозможно заглянуть в голову" Путину.