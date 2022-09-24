Глава Евросовета не против открыть границы ЕС для россиян, которые бегут из страны

Европа должна позволить российским гражданам, которые хотят покинуть страну, отказываясь выполнять преступные приказы Путина.

Об этом он заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель в интервью Politico на полях заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает "Европейская правда".

Мишель сказал, что ЕС должен продемонстрировать "открытость для тех, кто не хочет стать инструментом Кремля".

По его словам, объявление Путиным о частичной мобилизации в начале этой недели изменило динамику войны.

Глава Евросовета сказал, что открыт для консультаций с коллегами из ЕС относительно россиян, которые бегут от мобилизации. "В принципе, я думаю, что ... Европейский Союз [должен] принимать тех, кто находится в опасности из-за своих политических взглядов. Если в России людям грозит опасность из-за их политических убеждений, потому что они не выполняют этого безумного решения Кремля развязать эту войну в Украине, мы должны это учитывать" - заявил он.

"Я согласен с мнением, что мы должны очень быстро сотрудничать и скоординироваться, потому что это новый факт - эта частичная мобилизация", - добавил Мишель.

Комментарии Мишеля были сделаны накануне встречи послов ЕС в понедельник, организованной в рамках Интегрированного реагирования на политический кризис ЕС (IPCR) - механизма, который позволяет быстро и скоординировано принимать решения на политическом уровне ЕС во время кризиса.

Вопрос о том, позволять ли россиянам искать убежища в Европе, является сложным. В этом месяце Европейский Союз согласился приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией после того, как несколько стран выступили против отдыха граждан России в Европе, когда правительство Путина ведет войну в Украине.

Но поскольку граждане России сейчас стоят в очередях, чтобы покинуть страну, ЕС сталкивается с призывами открыть свои границы.

Послы, вероятно, обсудят варианты, которые могут быть доступны ЕС, на встрече в понедельник. Среди возможностей является то, что ЕС мог бы предоставить гуманитарный статус некоторым прибывшим гражданам России, а не статус беженца. Хотя в марте ЕС впервые в истории активировал специальную Директиву о временной защите, которая дает украинцам право жить и работать в Евросоюзе в течение определенного периода времени, вряд ли такая схема будет введена для россиян.

В частности, страны Балтии и Польша обеспокоены тем, что открытие дверей для россиян может позволить пропутинским оперативникам попасть в ЕС. Финляндия закрыла свои двери для российских туристов в пятницу после того, как в последние дни резко возросло количество людей, прибывающих на финско-российскую границу.

Однако правительство Германии заявило, что готово принять российских инакомыслящих, которые подвергаются серьезным притеснениям.

Напомним, премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что его страна рассмотрит возможность допуска на свою территорию граждан России, которые бегут от мобилизации.

В то же время Германия хочет в течение следующих нескольких недель достичь общей линии на европейском уровне по работе с россиянами, которые отказываются от военной службы "по соображениям совести".