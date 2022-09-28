Посол Германии Анка Фельдгузен рассказала, что ЕС непублично призывает Киев отходить от формата "единого марафона" на телевидении и давать зрителям выбор.

Об этом она сказала в интервью "Европейской правде".

Ее спросили, какова позиция Берлина в отношении тех шагов, которые в Украине критикуют как антидемократические, в частности, отключения от эфиров трех телеканалов.

"Мы, возможно, не публично, но все время говорим об этих вещах с украинским правительством. У нас есть общая цель: чтобы Украина осталась демократической и во время войны", - ответила Анка Фельдгузен.

По ее словам, в ЕС понимают, что информационная война является составляющей современных войн и партнеры понимают, почему Украина запретила пророссийские каналы, но поскольку под ограничения попали не только они, Киев уже неоднократно призывали переходить к более открытому инфопространству.

На уточнение "ЕвроПравды" о том, идет ли речь об отходе от "единого марафона", посол сказала, что это может быть одним из примеров того, что стоит сделать.

"Люди должны иметь альтернативные источники информации. Мне кажется, что все ваши политические силы сейчас - патриотические. Все хотят, чтобы Украина победила. Возможно, есть разные взгляды, но все-таки все - патриоты. А людям надо дать возможность выбирать, что они хотят смотреть", - отметила Анка Фельдгузен.

Она объяснила также, почему посольство в условиях угрозы ракетных ударов и ядерного шантажа со стороны Кремля продолжает работать в Киеве.