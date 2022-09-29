Испания присоединилась к иску Украины против РФ относительно геноцида в суде ООН

Испания в четверг стала последним государством, которое решило присоединиться к иску Украины против России по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, который рассматривает Международный суд ООН.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что Испания воспользовалась статьей 63 Устава Международного суда ООН, согласно которой сторона международного договора имеет право вмешаться в рассмотрение дела, связанного с его толкованием.

В заявлении Испании подчеркивается, что "Конвенция имеет чрезвычайно важное значение для предотвращения геноцида и наказания за него", а закрепленные в ней права и обязанности "являются обязанностью международного сообщества в целом".

В целом к иску Украины против России присоединились почти 20 стран – в том числе Франция, Швеция, США, Дания, Германия, Италия, Польша, Румыния, Латвия. В последние дни о таком желании заявили Франция, Ирландия и Эстония.

Напомним, 16 марта Международный суд ООН в Гааге обязал Россию прекратить начавшиеся 24 февраля 2022 года военные действия в Украине, заявленной целью которых было "предотвращение и наказание" якобы геноцида в Луганской и Донецкой областях Украины (подробнее - в статье: Первое решение из Гааги: что означает приказ Суда ООН по делу против России по поводу "геноцида").

В Кремле заявили, что будут игнорировать решение.

"Европейская правда" подробно рассказывала об иске Украины и о том, как заявления Кремля дали основание судиться с РФ.

Детали в статье: В Гаагу за геноцидом: что написала Украина в иске против России в Суд ООН.