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"Газпром" в субботу не поставил газ итальянской Eni

Суббота, 1 октября 2022, 14:52

"Газпром" в субботу не поставил газ итальянской энергетической компании Eni из-за, по словам российской компании, невозможности транзита по территории Австрии.

Об этом Eni заявила на своем сайте в субботу, сообщает "Европейская правда".

"1 октября 2022 года "Газпром" сообщил, что не может подтвердить поставку запрашиваемых сегодня объемов газа из-за заявленной невозможности транспортировки газа через Австрию. Таким образом, сегодня потоки российского газа, предназначенного для Eni через точку входа Тарвизио, будут нулевыми", - говорится. в сообщении компании.

В то же время представитель Eni в комментарии агентство ANSA отметил, что Австрия продолжает получать газ в точке доставки на границе Словакии и Австрии.

"Мы работаем над тем, чтобы проверить с "Газпромом", возможно ли возобновить поток в Италию", - отметил он.

Как сообщалось, Италия планирует сократить потребление газа на 7% в течение зимы.

Итальянский план предполагает сокращение зимнего графика отопления на две недели и уменьшение отопления в домах и офисах.

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Италия Энергетика Россия

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