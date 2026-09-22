В Канаде разъяснили, что предусматривает новое партнерство с ЕС

Канада и ЕС объявят о комплексном пакете партнерских инициатив в течение года, однако формат будущих отношений по-прежнему остается предметом обсуждения.

Об этом в интервью Politico заявил посол Канады в ЕС Джонатан Уилкинсон, сообщает "Европейская правда".

ЕС и Канада в настоящее время определяют сферы для углубления своего партнерства, в частности в областях критически важных сырьевых ресурсов, искусственного интеллекта, исследований и инноваций. На вопрос, когда эти соглашения могут быть подписаны, посол ответил, что это произойдет "достаточно скоро", причем несколько из них планируется заключить во время саммита ЕС–Канада в октябре.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего выступления "О состоянии Союза" на прошлой неделе заявила, что Канаде открыт путь к тому, чтобы стать "первым ассоциированным членом" ЕС, при этом Оттава не придает большого значения официальному характеру этой договоренности.

"Для Канады было чрезвычайно приятно услышать это от председателя, поскольку, на мой взгляд, это отражает тот факт, что европейцы воспринимают Канаду так же, как мы воспринимаем Европу", – сказал Уилкинсон.

"В конце концов, меня не очень волнует, как мы это в конечном итоге назовем. Меня больше волнует то, что у нас есть инициативы, которые действительно будут способствовать процветанию, экономической безопасности и ряду других позитивных изменений в будущем", – добавил дипломат.

Он добавил, что не уверен, как будет называться этот формат, но "это будут гораздо более глубокие и тесные отношения".

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава заинтересована в глубоком партнерстве с Европой – после предложения председателя Еврокомиссии об ассоциированном членстве в ЕС для Канады, которое он приветствовал, но прямо не поддержал.

Министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань считает, что Великобритания должна "объединиться" с альянсом между Канадой и Европой.