Премьер Армении объяснил, почему не поехал на "инаугурацию" Путина
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал свое отсутствие на "инаугурации" кремлевского правителя Владимира Путина.
Об этом он сказал на пресс-конференции в Ереване, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на News.am.
Пашинян сказал, что не получал приглашения от российской стороны на мероприятие Путина.
"Я получил приглашение от президента Турции Эрдогана принять участие в инаугурации, но от президента России Владимира Путина не получал", – отметил
армянский премьер.
Он также указал, что сегодняшняя пресс-конференция является не менее важной, чем мероприятие в Москве.
"Очевидно, что мы обсуждаем очень важные вопросы", – отметил Пашинян.
Он также прокомментировал свое нежелание ехать в Москву на празднование 9 мая.
"Я принял участие в мероприятии 9 мая прошлого года и не думаю, что должен участвовать каждый год... Для вас не казалось бы странным, чтобы руководитель Армении ежегодно присутствовал на параде 9 мая?", – отметил Пашинян.
По данным СМИ, на "инаугурацию" Путина во вторник решили прийти дипломаты Франции, Греции, Кипра, Мальты, Венгрии и Словакии.
Руководитель дипломатии ЕС Жозеп Боррель дал странам Евросоюза рекомендацию не отправлять своих представителей на "инаугурацию".
Впоследствии в Еврокомиссии объяснили, почему некоторые страны ЕС все-таки послали представителей на "инаугурацию".