Италия планирует предоставить Украине самоходные гаубицы и РСЗО - СМИ

Италия готовится передать Украине по несколько единиц немецких Panzerhaubitze 2000 и РСЗО М270, а также большее количество гаубиц M109.

Об этом сообщает итальянское La Repubblica со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Как отмечают, Италия планирует передать две из своих восемнадцати установок M270 - предшественника HIMARS на гусеничном ходу и с 12 ракетами. Также Рим собирается передать шесть своих самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, присоединяясь к Нидерландам и Германии. Решение об этом принимали еще при правительстве Марио Драги.

Также в одном из последних решений правительства Драги речь шла о самоходных гаубицах M109. В годы "холодной войны" Италия изготовила сотни таких гаубиц, несколько обновив американскую модель, а с 2000-х годов начала снимать их с вооружения. Издание пишет, что речь может идти об "от 20 до 30 единиц, хотя точная цифра остается полной тайной". Перед отправкой в Украину оружие пройдет техосмотр.

Якобы могут быть переданы также гусеничные бронетранспортеры M113 со складов армии.

La Repubblica напоминает, что Италия уже предоставляла Украине 155-мм гаубицы Fh70, которые сделали значительный вклад во время весенне-летней битвы за Донбасс и возвращения оккупированной Харьковщины, и бронированные внедорожники Lince, которые используются преимущественно на юге.

Напомним, в июне премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что Украина в будущем получит от Италии тяжелое вооружение, подобное гаубицам, которые направляют Амстердам и Берлин.

Как известно, в Италии начало работу новое правительство Джорджии Мелони - при котором, несмотря на присутствие "друзей Путина", поддержка Украины имеет шансы сохраниться.