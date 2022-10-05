Чехия направила США запрос на покупку 24 истребителей F-35

Министерство обороны Чехии направило США запрос на предложение о поставке 24 самолетов F-35 - это является обязательным условием для дальнейших переговоров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Novinky.

Пока Чехия арендует у Швеции 12 истребителей Gripen C/D в одноместном варианте и два в двухместном варианте. Они неоднократно разворачивались для защиты воздушного пространства союзников в Исландии и странах Балтии. Срок аренды истекает в 2027 году и может быть продлен на два года.

Коалиционное правительство Петра Фиалы решило, что будет вести переговоры с американцами о закупке новых самолетов. Оно заинтересовано в приобретении американских машин F-35 Lightning. Количество чешских истребителей также может увеличиться с нынешних 14 до 24. По предварительным оценкам экспертов, стоимость заказа будет составлять десятки миллиардов крон, поэтому это, скорее всего, будет самая дорогая военная закупка в новейшей истории.

F-35 Lightning II часто называют самым современным серийным истребителем с потенциальным сроком службы от 30 до 40 лет. Это самолет с технологией "стелс", которая имеет целью максимально ограничить его обнаружение радарами.

Специалисты высоко ценят его приборное оснащение, которое позволяет ему получать обзор происходящего на поле боя, а также общаться и сотрудничать с дружественной техникой.