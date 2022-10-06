МИД Эстонии: украинских беженцев увезли с российско-эстонской границы неслучайно

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что вывоз украинских беженцев, которые ждут въезда в Эстонию с российской стороны, подальше от пограничного пункта не может быть случайным, и за этим может стоять план организации провокаций.

Об этом Рейнсалу сказал в четверг на правительственной пресс-конференции, пишет "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

"Возникновение затора на границе и его внезапное исчезновение неслучайно, это систематическая деятельность, которая в той или иной форме может быть провокационной относительно границ Евросоюза", - сказал Рейнсалу.

По его словам, образование очереди из украинцев, ожидающих въезда в Эстонию на российской стороне, является преднамеренным действием властей РФ, как и то, что беженцев увезли от границы в неизвестном направлении.

По словам министра, учитывая, что люди прибыли на пограничный пункт с желанием въехать в Эстонию, их исчезновение оттуда должно было быть насильственным.

"У нас нет технической информации о том, какое именно принуждение было применено, но ясно, что Россия выбрала тех, кому разрешено пересекать границу в контексте войны в Украине, а кому - нет", - сказал он.

В то же время министр иностранных дел подтвердил, что Эстония готова использовать все необходимые средства в случае возникновения угрозы на границе.

"Мы осуждаем тот факт, что Российская Федерация не пропускает беженцев через границу", - сказал Рейнсалу.

Как известно, в последнее время на границах РФ с Латвией и Эстонией - большие очереди, преимущественно из украинцев, которые пытаются выехать из оккупации, время ожидания составляет несколько суток. В Эстонии длительное прохождение границы пограничники объясняют действиями российской стороны.

5 октября эстонский глава МВД сообщил об "исчезновении" с российской стороны границы около тысячи человек, ожидавших в очереди, отметив, что их куда-то увезли на грузовиках.

В Минреинтеграции Украины сообщали, что РФ не выпускает граждан Украины, имеющих российский паспорт.

Посольство Украины во взаимодействии с эстонскими ведомствами выясняет ситуацию с украинцами, которые пытаются выехать из РФ в Эстонию.