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МИД Эстонии: украинских беженцев увезли с российско-эстонской границы неслучайно

Четверг, 6 октября 2022, 16:20

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что вывоз украинских беженцев, которые ждут въезда в Эстонию с российской стороны, подальше от пограничного пункта не может быть случайным, и за этим может стоять план организации провокаций. 

Об этом Рейнсалу сказал в четверг на правительственной пресс-конференции, пишет "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

"Возникновение затора на границе и его внезапное исчезновение неслучайно, это систематическая деятельность, которая в той или иной форме может быть провокационной относительно границ Евросоюза", - сказал Рейнсалу.

По его словам, образование очереди из украинцев, ожидающих въезда в Эстонию на российской стороне, является преднамеренным действием властей РФ, как и то, что беженцев увезли от границы в неизвестном направлении. 

По словам министра, учитывая, что люди прибыли на пограничный пункт с желанием въехать в Эстонию, их исчезновение оттуда должно было быть насильственным.

"У нас нет технической информации о том, какое именно принуждение было применено, но ясно, что Россия выбрала тех, кому разрешено пересекать границу в контексте войны в Украине, а кому - нет", - сказал он.

В то же время министр иностранных дел подтвердил, что Эстония готова использовать все необходимые средства в случае возникновения угрозы на границе. 

"Мы осуждаем тот факт, что Российская Федерация не пропускает беженцев через границу", - сказал Рейнсалу.

Как известно, в последнее время на границах РФ с Латвией и Эстонией - большие очереди, преимущественно из украинцев, которые пытаются выехать из оккупации, время ожидания составляет несколько суток. В Эстонии длительное прохождение границы пограничники объясняют действиями российской стороны.

5 октября эстонский глава МВД сообщил об "исчезновении" с российской стороны границы около тысячи человек, ожидавших в очереди, отметив, что их куда-то увезли на грузовиках. 

В Минреинтеграции Украины сообщали, что РФ не выпускает граждан Украины, имеющих российский паспорт. 

Посольство Украины во взаимодействии с эстонскими ведомствами выясняет ситуацию с украинцами, которые пытаются выехать из РФ в Эстонию.

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Эстония Война с РФ

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