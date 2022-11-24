Министр обороны Польши попросил Германию передать Patriot Украине

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился к Германии передать предлагаемые Польшей батареи Patriot Украине для размещения у западной границы.

Как пишет "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"После дальнейших ракетных обстрелов России, я попросил Германию, чтобы предложенные Польше батареи Patriot были переброшены в Украину и размещены на западной границе. Это убережет Украину от дальнейших жертв и обесточиваний и повысит безопасность на нашей восточной границе", - написал Блащак в Twitter.

Po kolejnych atakach rakietowych 🇷🇺,zwróciłem się do strony 🇩🇪, aby proponowane 🇵🇱 baterie Patriot zostały przekazane na 🇺🇦 i rozstawione przy zachodniej granicy. To pozwoli uchronić 🇺🇦 przed kolejnymi ofiarami i blackoutem i zwiększy bezpieczeństwo przy naszej wschodniej granicy — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 23, 2022

Ранее председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что для безопасности Польши было бы лучше, если бы Германия предложила системы противовоздушной обороны Patriot не ей, а Украине.

Напомним, Германия предложила Варшаве систему противоракетной обороны Patriot, чтобы помочь ей защитить свое воздушное пространство после падения ракеты недалеко от границы с Украиной.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что приветствует предложение Германии и предложит разместить систему вблизи границы с Украиной.