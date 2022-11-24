Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Министр обороны Польши попросил Германию передать Patriot Украине

Четверг, 24 ноября 2022, 07:43

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился к Германии передать предлагаемые Польшей батареи Patriot Украине для размещения у западной границы.

Как пишет "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"После дальнейших ракетных обстрелов России, я попросил Германию, чтобы предложенные Польше батареи Patriot были переброшены в Украину и размещены на западной границе. Это убережет Украину от дальнейших жертв и обесточиваний и повысит безопасность на нашей восточной границе", - написал Блащак в Twitter.

Ранее председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что для безопасности Польши было бы лучше, если бы Германия предложила системы противовоздушной обороны Patriot не ей, а Украине.

Напомним, Германия предложила Варшаве систему противоракетной обороны Patriot, чтобы помочь ей защитить свое воздушное пространство после падения ракеты недалеко от границы с Украиной.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что приветствует предложение Германии и предложит разместить систему вблизи границы с Украиной.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша Война с РФ

Статьи

"Ваша победа - это возвращение границ 1991 года. О других деталях вы должны договориться с РФ"

Ян Мариан: "Наша первая задача - помочь вам выиграть войну. Такие настроения не только в Праге, но и в других столицах и даже в Брюсселе".
24 ноября 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Смесь помощи, мифов и пропаганды. Как венгерское общество относится к украинцам и к войне

Это – рассказ не в розовых тонах, но и не в черных. Он показывает, насколько серьезные проблемы есть в Венгрии, но одновременно там есть и настоящие друзья Украины... (укр.)
23 ноября 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда, Будапешт-Киев

Коррозия нейтралитета: как Швейцария вынужденно меняет свою внешнюю политику

Война в Украине сделала невозможной традиционную политику нейтралитета Швейцарии. Однако новый курс там еще не сформировался.
22 ноября 2022 — Swissinfo