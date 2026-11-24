Во вторник утром в Первой технической школе в сербском Крагуеваце произошла стрельба, в результате которой пострадали двое сотрудников учебного заведения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел Сербии.

Утром около 8:00 в Управление полиции в Крагуеваце поступило сообщение об инциденте в Первой технической школе, в результате которого два человека получили ранения. По данным СМИ, речь идет об уборщице и еще одном сотруднике учреждения.

Одно из ранений, скорее всего, было нанесено огнестрельным оружием, а другое – осколками стекла. Полиция задержала и арестовала 17-летнего ученика школы, которого подозревают в использовании малокалиберной винтовки в вестибюле школы.

Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства инцидента. Ни один ученик школы в результате стрельбы не пострадал.

В учебном заведении отменили все занятия на вторник.

На прошлой неделе в Польше задержали и направили в воспитательный центр 16-летнего гражданина России, подозреваемого в угрозах массового убийства учеников и руководства одной из школ в варшавском районе Урсинув.

Напомним, 7 ноября на центральной рыночной площади в Кракове произошла стрельба. Водитель автомобиля въехал на главную площадь города и открыл огонь. Известно о шести погибших и 15 раненых.

Виновник происшествия впоследствии скончался в больнице.