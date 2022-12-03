Румыния начала поставлять газ в Молдову

Румыния начала экспортировать газ в Молдову по трубопроводу Яссы-Унгены.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

"Сегодня в 13:00 началась транспортировка газа в направлении Румыния-Молдова. Заявлено 1 023 266 кубических метров. Компрессор работает нормально", - заявили представители компании Transgaz.

Напомним, газопровод Яссы-Унгены-Кишинев начали строить в 2013 году, а ветку Унгены-Кишинев - в феврале 2019 года. Сначала власти планировали сдать его в эксплуатацию в четвертом квартале 2017 года, затем перенесли этот срок на конец 2018 года. Затем пообещали, что газопровод запустят в 2020 году. Однако, газопровод Яссы-Унгены, торжественно открытый 27 августа 2014 года, так и не заработал, поскольку без "подключения" его к Кишиневу проектная мощность трубы оставалась невостребованной.

Основная задача газопровода - присоединить молдавскую газотранспортную систему к румынской и европейской. С помощью этого газопровода власти Молдовы намерены снизить зависимость республики от российского "Газпрома" и повысить энергетическую безопасность страны.

Напомним, летом президент Молдовы Майя Санду заявила, что Кишинев хочет покупать газ у Румынии, и важно, чтобы это стало возможным как можно быстрее.