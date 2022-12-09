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Канада ввела санкции против РФ, Ирана и Мьянмы за нарушение прав человека

Пятница, 9 декабря 2022, 11:46

Канада в пятницу ввела новые санкции против России, Ирана и Мьянмы, ссылаясь на нарушение прав человека правительствами государств.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Меры включают санкции против 33 нынешних и бывших высокопоставленных российских чиновников и шести организаций, причастных к систематическим нарушениям прав человека против российских граждан, которые протестовали против вторжения России в Украину.

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С момента вторжения России 24 февраля Канада ввела санкции против более 1 500 физических и юридических лиц из России, Украины и Беларуси.

Санкции также были введены против 22 человек в Иране, среди которых высокопоставленные представители судебной власти, пенитенциарной системы и правоохранительных органов, а также политические лидеры.

Санкции против Ирана были введены через день после того, как в Иране повесили мужчину, осужденного за ранение ножом охранника и блокирование улицы в Тегеране во время недавних антиправительственных беспорядков. 

"Впереди еще много работы, но Канада никогда не прекратит отстаивать права человека", - заявила министр иностранных дел Канады Мелани Джоли.

Кроме Ирана и России, Канада также ввела санкции против 12 физических и трех юридических лиц в Мьянме, которые делают возможным насилие со стороны военных.

Напомним, Великобритания в пятницу ввела санкции против пяти представителей российских силовых структур, виновных в пытках, препятствовании предотвращению насилия и участия в российском вторжении в Украину. 

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Канада санкции Россия Война с РФ

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