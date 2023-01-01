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Хорватия стала членом Шенгенской зоны

Воскресенье, 1 января 2023, 09:00

Хорватия с 1 января присоединилась к Шенгенской зоне, став 27 страной объединения открытых границ.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В новогоднюю ночь Хорватия также простилась со своей валютой куной и стала 20-м членом еврозоны.

Важные переходы в Хорватии произошли спустя почти 10 лет после ее вступления в Евросоюз в 2013 году.

Вступление Хорватии в Шенгенскую зону будет способствовать развитию ключевой индустрии туризма страны, на которую приходится 20% ее ВВП. Однако из-за технических проблем пограничный контроль в аэропортах закончится только 26 марта.

Хорватия по-прежнему будет применять строгий пограничный контроль на своей восточной границе с соседями, не входящими в ЕС – Боснией и Герцеговиной, Черногорией и Сербией.

Напомним, ЕС в декабре поддержал вступление Хорватии в Шенгенскую зону, но не смог утвердить присоединение Болгарии и Румынии. Против вступления Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону проголосовали Австрия и Нидерланды

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Хорватия Вступление в ЕС

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