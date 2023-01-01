В Польше из-за фейерверков в новогоднюю ночь тушили 700 пожаров, есть раненые и погибшие

Во время новогодней ночи в Польше возникло около 700 пожаров, вызванных фейерверками.

Об этом заявил представитель Государственной пожарной службы Польши Кароль Кежковский, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Представитель пожарной службы отметил, что 31 декабря пожарные совершили 1 261 выезд. В этот день возникло 498 пожаров, а также 614 локальных опасностей и 149 фальшивых тревог. В результате пожаров погибли два человека.

Он добавил, что в результате чрезвычайных ситуаций местного уровня погибли 26 человек и 118 получили ранения. Пожарные 24 раза выезжали на вызовы в связи с отравлением угарным газом. В результате отравления пострадали 7 человек, погибших нет.

Кежковский сообщил, что с полуночи до 6 утра воскресенья, 1 января, пожарные зафиксировали 1098 выездов, в том числе 866 пожаров, 126 локальных опасностей и 106 ложных тревог.

"Произошло 47 пожаров в жилых домах, 12 возгораний автомобилей, 20 дорожно-транспортных происшествий и 24 медицинские операции", - отметил он.

Он отметил, что в новогоднюю ночь произошло около 700 пожаров, вызванных фейерверками - больше всего в Нижнесилезском (около 100), Силезском (около 100), Великопольском (около 80) и Мазовецком (около 70) воеводствах. "Пожары, вызванные фейерверками, - это преимущественно возгорание травы, возле зданий, мусорных баков, беседок и гаражей", - пояснил он.

Как сообщалось, в Финляндии по всей территории страны полиция зафиксировала многочисленные нарушения, связанные с использованием праздничной пиротехники, пострадали около десятка человек.