В Британии в 2023 году смогут пройти подготовку еще 20 тысяч украинских военных.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал министр обороны Бен Уоллес, выступая в парламенте.

"Улучшая наши успешные результаты с базовой подготовкой для украинских военных в Британии в 2022 году, в этом году мы также увеличиваем их численность до еще 20 тысяч. Канада, Дания, Финляндия, Швеция, Литва, Нидерланды, Новая Зеландия уже вовлечены в этот процесс, и я рад сообщить, что присоединится также группа австралийских инструкторов", - сообщил он.

Уоллес также акцентировал, что Украине нужно предоставлять помощь, необходимую для того, чтобы изгнать российские войска со своей территории.

"В 2023 году международное сообщество не позволит России просто переждать и продолжать причинять огромные страдания гражданским украинцам. Международное сообщество признает, что вооружить Украину так, чтобы она могла изгнать Россию со своей территории - не менее важно, чем для защиты того, что Украина имеет сейчас", - отметил Бен Уоллес, напомнив, что именно об этом будет идти речь на ближайшей встрече формата "Рамштайн".

Министр обороны Великобритании подчеркнул, что решимость партнеров является реакцией на то, что Россия делает с Украиной.

"Кремль должен признать, что это их поведение укрепляет международную решимость, и что - вопреки тому, что говорит пропаганда - Украина и ее союзники сосредоточены на защите Украины. Ничто из международной поддержки, которая предоставляется, не "нападение на Россию", или "скоординированная НАТО агрессия", не говоря уже о "марионеточной войне". Мы помогаем Украине защищаться, согласно международному праву, и восстанавливать суверенитет", - отметил Уоллес.

Он добавил, что верит в новые успехи Украины в 2023 году на фоне большей поддержки союзников, тогда как Россия ожидаемо будет иметь проблемы и с управлением, и со снаряжением своей армии.

Напомним, Великобритания анонсировала предоставление Украине своих танков Challenger 2. Кроме танков, будут переданы 100 тысяч снарядов, ракеты и беспилотники.

Как сообщалось, в Госдепе считают, что Россия не сможет адекватно подготовить еще 500 тысяч мобилизованных для того, чтобы осуществлять новые наступательные операции против Украины.