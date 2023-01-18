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Итальянская полиция нашла тайный бункер арестованного босса мафии

Среда, 18 января 2023, 20:19

Итальянская военная полиция обнаружила секретный бункер, который, возможно, использовал Маттео Мессина Денаро, "последний крестный отец" сицилийской мафии, арестованный в понедельник после 30 лет бегства.

Об этом пишет The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Вход в бункер был спрятан в шкафу, полном одежды, в доме в Кампобелло ди Мазара, небольшом городке на Сицилии, где во вторник была обнаружена квартира, в которой жил 60-летний Денаро.

Следователи ищут документы, которые были у Денаро, в частности, "секретный архив" "босса боссов" сицилийской мафии Тото Риина, умершего в 2017 году, который, по словам некоторых информаторов мафии, был украден Денаро и якобы содержит секреты убийств мафии за последние 40 лет.

Прокуроры считают, что Денаро владеет ключом к некоторым из самых чудовищных преступлений, совершенных сицилийской мафией, включая взрывы бомб в 1992 году, в результате которых погибли судьи по борьбе с мафией Джованни Фальконе и Паоло Борселлино, и убийство в 1996 году Джузеппе Ди Маттео, 12-летнего сына мафиози, ставшего государственным свидетелем, который был задушен и растворен в кислоте.

В 2002 году Денаро был признан виновным и заочно приговорен к пожизненному заключению за то, что лично убил или приказал убить десятки людей.

Боссы мафии в Италии известны тем, что в целях самозащиты строят под своими домами туннели для побега, сложные бункеры в горах, куда можно добраться только пешком, и укрытия в лесах на случай, если они находятся в бегах.

Назначение и размеры сооружения в Кампобелло ди Мазара пока не известны. Денаро был арестован в понедельник в медицинской клинике в Палермо, где он проходил курс лечения от опухоли.

Дом, расположенный на улице Маджоре Тозелли, предположительно принадлежит человеку, который ранее был судим за связь с мафией и оправдан в 2001 году.

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Италия криминал

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