В нескольких странах ЕС зафиксировали рекордно теплое начало года

После чрезвычайно жаркого и сухого 2022 года европейские страны продолжили бить тепловые рекорды 1 января 2023 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает канал BFMTV.

Первый день года, а столбик термометра побил рекорды на большей части Европы. В то время как 2022 год завершился рекордными температурами, 2023 год начался с такой же впечатляющей динамикой.

"Более 120 городов во Франции побили рекорды", - сказал Патрик Марльер, метеоролог и директор Agate Météo, в эфире BFMTV. Так, в течение дня фиксировались температуры, близкие к 20 градусам.

"Это даже самая высокая среднесуточная температура, когда-либо измеренная в период с 17 декабря по 15 февраля в Биаррице, и эквивалент "среднего" дня в начале июля", - подчеркнул в Twitter метеоролог из Meteo France Франсуа Жобард.

В других странах Европы 1 января несколько стран побили рекорды. "2023 год начинается с мощных тепловых аномалий от 10 до 20°C в этот Новый год над значительной частью Европы, между северной Францией и Россией", - отметил Франсуа Жобард.

В Варшаве Национальное метеорологическое агентство объявило о "новом максимальном температурном рекорде для Польши в январе и новом зимнем максимальном температурном рекорде для Варшавы". В польской столице столбик термометра приблизился к отметке 19°C (а точнее 18,9°C).

В Нидерландах эксперт Кес ван дер Леун поделился в Twitter температурным рекордом для городка Де Билт, что вблизи Утрехта, на 1 января.

"Добро пожаловать в 2023 год. Нам понадобилось меньше часа, чтобы почувствовать здесь самую жаркую температуру января за всю историю наблюдений: 15,6 ⁰C, которая побила предыдущий 122-летний рекорд на 0,5 ⁰C", - написал он.

В Дании Метеорологический институт страны также сообщил о новом тепловом рекорде января. "В 4:50 утра в Эбеде на Лолланде было зафиксировано 12,6 градусов тепла (...), предыдущий рекорд составлял 12,4 градусов, зафиксированный 10 января 2005 года", - говорится в сообщении Метеорологического института.

Как сообщалось, в Германии 2022 год закончился рекордно высокими температурами - в четырех местах страны столбики термометров поднялись до 20 и выше градусов по Цельсию.