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Украина продлила временный безвиз для британцев еще на год

Понедельник, 2 января 2023, 17:56

Президент Владимир Зеленский продлил действие временного безвизового режима для граждан Великобритании еще на год - до 30 января 2024 года.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"...продлить безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней, до 30 января 2024 года", - говорится в указе, опубликованном на сайте Офиса президента в понедельник.

Напомним, безвизовый въезд британцев в Украину был введен еще в 2005 году, и перестал действовать с 1 февраля 2020 года - после выхода Британии из ЕС.

После этого Украина ввела временный безвизовый режим въезда и транзитного проезда для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии с 31 января 2020 года, который после того не раз продлевался.

В октябре 2020 года Лондон и Киев договорились о сотрудничестве с целью упрощения визового режима для граждан Украины во время поездок в Британию.

После полномасштабного вторжения России в Украину Великобритания упростила правила въезда для украинцев, бегущих от войны.

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Великобритания визы Зеленский

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