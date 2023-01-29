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Азербайджан эвакуирует сотрудников посольства в Иране после смертельного нападения

Воскресенье, 29 января 2023, 12:31

Министерство иностранных дел Азербайджана в воскресенье эвакуирует сотрудников посольства в Иране и членов их семей после того, как в результате нападения на дипломатическое учреждение погиб один человек и еще двое получили ранения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Как сообщалось, нападение произошло в пятницу утром. Нападавший обстрелял пост охраны из автомата Калашникова и убил руководителя службы безопасности. Двое охранников посольства получили ранения, предотвращая нападение.

Задержанный мужчина позже заявил, что напал на посольство, чтобы освободить жену-азербайджанку, которую, как он считал, там удерживали. Дочь нападавшего в свою очередь сказала, что ее мать находится в Азербайджане.

После нападения МИД Азербайджана вызвал посла Ирана с требованием "восстановить справедливость". Никаких других подробностей, в том числе и о том, будет ли посольство в Тегеране продолжать функционировать, сообщено не было.

Ранее в Баку заявили, что стрельба стала результатом того, что Иран не прислушался к его призывам об усилении безопасности.

Как сообщили иранские государственные СМИ, президент Ирана Эбрагим Раиси призвал к "всестороннему расследованию" инцидента и направил свои соболезнования Азербайджану и семье погибшего.

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Азербайджан Иран

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