В Италии заявили, что готовы поддержать санкции против российского СПГ

В правительстве Италии заявили, что страна отказалась от российского природного газа и не будет иметь никаких проблем с предложенным пакетом санкций ЕС в отношении сжиженного природного газа (СПГ), который рассматривает Еврокомиссия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал министр энергетики Италии Джильберто Пикетто-Фратин, которого цитирует Politico.

На момент полномасштабного вторжения РФ в Украину Италия была одной из самых зависимых от российского газа стран. Но она оказалась на удивление быстрой и гибкой в диверсификации поставок, построив трубопровод из Алжира и увеличив возможности импорта СПГ.

По официальным данным, в прошлом году поставки из России составляли менее 5% от общего объема импорта газа в Италии, по сравнению с 43% в 2020 году.

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"Италия сейчас находится в таком состоянии, что может даже полностью обойтись без российского газа", – сказал министр.

Пикетто-Фратин указал, что Италия имеет достаточные запасы газа, "чтобы быть спокойными".

Поэтому, по его словам, Италия "не имеет причин выступать против процесса введения новых санкций" в отношении российского СПГ.

Ранее министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем заявил, что в новом пакете санкций ЕС против России будут ограничения в отношении российского СПГ и нефтяного "теневого флота".

Перед этим вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис подтвердил, что ЕС начал работу над следующим, четырнадцатым пакетом санкций против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

По данным СМИ, ограничения должны касаться нефтяных танкеров или "теневого флота", которые транспортируют российскую нефть, несмотря на санкции.