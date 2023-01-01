Хорватия стала 20-ым членом еврозоны

Хорватия с 1 января 2023 года официально присоединилась к еврозоне, став двадцатым ее членом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

С сегодняшнего дня в Хорватии евро становится официальной валютой, которая должна постепенно заменить хорватскую куну. Согласно местному законодательству, куна будет постепенно выходить из обращения до 31 июля 2023 года.

С сентября 2022 года в стране начался переход на цены на товары в евро, причем в ценниках указывались цены и в евро, и в кунах. А в ноябре хорватский парламент одобрил первый в истории бюджет в евро.

Министр финансов Хорватии Марко Приморац тогда объяснял, что введение евро "укрепит нашу экономику, станет якорем стабильности, сделает нас более устойчивыми и защищенными от внешних шоков и кризисов, а также будет способствовать улучшению инвестиционного климата".

Напомним, в середине июня группа министров финансов еврозоны рекомендовала принять Хорватию в качестве 20-го члена еврозоны. После этого на июньском саммите "зеленый свет" для введения евро в Хорватии дали лидеры ЕС.

Окончательное решение принял Совет министров экономики и финансов стран ЕС, который 12 июля утвердил решение о присоединении Хорватии к еврозоне с 1 января 2023 года. Обменный курс будет составлять один евро к 7,53450 хорватской куны.