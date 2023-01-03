Германия готова арестовать российские активы для помощи в восстановлении Украины - СМИ

Германия открыта для использования миллиардов евро замороженных российских активов для помощи Украине в восстановлении, если будут решены юридические вопросы, а союзники пойдут по этому пути.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с дискуссиями.

Правительство канцлера Олафа Шольца поддерживает требование Украины относительно репараций за войну, но еще не заняло официальной позиции по аресту активов российского государства из-за разногласий в правящей коалиции.

Если Берлин сможет решить собственные проблемы, это может придать новый импульс дискуссиям в Европейском Союзе и оказать давление на США с целью ареста активов, таких как резервы центрального банка, которые были заморожены в ответ на российское вторжение.

По данным издания, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок настаивает на том, что арест хотя бы части замороженных активов должен быть вариантом.

Министр финансов Кристиан Линднер, возглавляющий ориентированных на деловые круги "Свободных демократов", более осторожен. Он обеспокоен тем, что конфискация активов российского центробанка может создать опасный прецедент и завести европейские страны и их союзников в правовое болото.

ЕС и страны G7 заморозили около 300 миллиардов евро резервов российского центрального банка. ЕС также заблокировал около 19 миллиардов евро активов, принадлежащих российским бизнесменам, попавшим под санкции, хотя эти оценки не являются полными. Эти активы находятся в подвешенном состоянии и пока не могут быть распределены.

Вместо полного ареста более вероятным путем с юридической точки зрения могло бы быть наложение ареста на активы лиц, которые, как было доказано, причастны к российским военным преступлениям, сказал один из собеседников. Однако такие дела могут занять годы, чтобы пройти через суды, что может свести такую инициативу к простому символизму.

Детали дискуссий показывают, что потенциал ареста активов выходит за рамки теоретических дебатов и переходит к практической реализации, но остаются серьезные препятствия. Шольц хочет, чтобы любой шаг был скоординированным с союзниками и юридически четким.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и другие западные страны оказывают давление на Швейцарию из-за замороженных российских активов, которые можно было бы использовать для восстановления Украины после российского вторжения.

Напомним, самые богатые российские олигархи потеряли в прошлом году почти $95 млрд на фоне суровых санкций, введенных западными странами из-за войны в Украине.