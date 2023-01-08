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В Германии арестовали подозреваемого в подготовке теракта с химическим оружием

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Воскресенье, 8 января 2023, 09:44

Немецкая полиция провела обыск в квартире в городе Кастроп-Рауксель, земля Северный Рейн-Вестфалия, и арестовали человека, который подозревается в подготовке исламистской атаки.

Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".

Арест произвели в субботу около полуночи. 32-летний гражданин Ирана подозревается в подготовке атаки путем использования ядов цианида и рицина.

 

Согласно информации полиции, подозреваемый был взят под стражу вместе с еще одним мужчиной. Насколько далеко продвинулись планы нападения и была ли уже определена конкретная цель, не сообщается.

Сотрудники Института Роберта Коха (RKI) также находились на месте в качестве консультантов из-за биологической и химической опасности.

По данным RKI, высокотоксичный рицин внесен в список боевого оружия в разделе "биологическое оружие". Цианид также очень токсичен; даже самые незначительные его количества оказывают смертельное воздействие на человека.

Многие из офицеров полиции были одеты в защитные костюмы. Вещественные доказательства были доставлены в синих бочках в пункт обеззараживания, созданный в пожарной части.

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Германия терроризм

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