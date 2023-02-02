Британцы пожертвовали 400 млн фунтов стерлингов на гуманитарную помощь Украине
Жители Великобритании собрали более 400 миллионов фунтов стерлингов Комитету по чрезвычайным ситуациям в связи с катастрофами (DEC), который объявил о новом значительном сборе средств для Украины.
Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".
Это делает DEC крупнейшим благотворительным донором для реагирования на ситуацию в Украине, согласно данным Службы финансового мониторинга Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
Правительство Великобритании дофинансировало 25 млн фунтов стерлингов общественных пожертвований в поддержку призыва.
Пожертвования были использованы для оказания помощи, включая продукты питания, генераторы, поддержку психического здоровья и наличные для беженцев.
В своем отчете Комиссия сообщила, что ей удалось:
- Раздать еду людям в пострадавших от войны районах, в частности команде волонтеров-велосипедистов, которые доставляют еду и медикаменты уязвимым слоям населения в их дома
- Доставить 75 000 жизненно важных травматологических наборов для гражданского использования и 34 инкубатора для недоношенных детей
- Предоставить генераторы для людей в бомбоубежищах
- Выплатить денежные выплаты людям, которые были вынуждены покинуть свои дома
- Поддержать специальные школы в Польше для детей беженцев
- обеспечить оказание психологической помощи.
Организация также подсчитала цифры и предоставила эти данные о том, как она помогла за первые шесть месяцев конфликта: