Британцы пожертвовали 400 млн фунтов стерлингов на гуманитарную помощь Украине

Жители Великобритании собрали более 400 миллионов фунтов стерлингов Комитету по чрезвычайным ситуациям в связи с катастрофами (DEC), который объявил о новом значительном сборе средств для Украины.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Это делает DEC крупнейшим благотворительным донором для реагирования на ситуацию в Украине, согласно данным Службы финансового мониторинга Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Правительство Великобритании дофинансировало 25 млн фунтов стерлингов общественных пожертвований в поддержку призыва.

Пожертвования были использованы для оказания помощи, включая продукты питания, генераторы, поддержку психического здоровья и наличные для беженцев.

В своем отчете Комиссия сообщила, что ей удалось:

- Раздать еду людям в пострадавших от войны районах, в частности команде волонтеров-велосипедистов, которые доставляют еду и медикаменты уязвимым слоям населения в их дома

- Доставить 75 000 жизненно важных травматологических наборов для гражданского использования и 34 инкубатора для недоношенных детей

- Предоставить генераторы для людей в бомбоубежищах

- Выплатить денежные выплаты людям, которые были вынуждены покинуть свои дома

- Поддержать специальные школы в Польше для детей беженцев

- обеспечить оказание психологической помощи.

Организация также подсчитала цифры и предоставила эти данные о том, как она помогла за первые шесть месяцев конфликта: