В случае победы на следующих выборах в Британии лейбористы будут пытаться перевести оборонные закупки на "срочную оперативную основу", чтобы помочь закупить новое вооружение для Украины и пополнить запасы, истощенные предыдущим предоставлением военной помощи.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Оппозиционная партия считает, что Министерство обороны слишком долго не закупало новые боеприпасы, ссылаясь на почти годовое ожидание согласования контракта на замену более 4000 противотанковых комплексов Nlaw, отправленных в Киев до и на начальных этапах войны.

В своем выступлении во вторник Джон Хили, теневой министр обороны, будет утверждать, что британские оборонные закупки являются расточительными и требуют срочного пересмотра, чтобы поддержать Украину в ее войне с Россией.

"Нам необходимо срочно перевести часть нашей оборонной промышленности и закупок Министерства обороны на оперативную основу, чтобы поддержать Украину в долгосрочной перспективе и пополнить запасы Британии на случай любого будущего конфликта", - заявит один из лидеров лейбористов, выступая перед аудиторией аналитического центра Rusi.

Призыв лейбористов к переоснащению оборонной промышленности является частью более широких усилий партии, направленных на то, чтобы подчеркнуть свою ответственность за национальную безопасность и дистанцироваться от периода, когда ее возглавлял Джереми Корбин, который часто критиковал западный милитаризм.

"Следующее правительство унаследует войну в Украине и более широкую агрессию России. На всеобщих выборах могут прийти к власти лейбористы, но не изменится решимость Британии в противостоянии российским угрозам, преследовании преступлений Путина и поддержке Украины", - утверждает Хили.

Запланированные сокращения в армии должны быть остановлены, считает Хили, и Британия также должна стремиться стать "ведущей европейской страной НАТО", гарантируя, что она сможет выполнить существующие обязательства по защите союзников от российской агрессии.

Британская армия должна постепенно сократиться до 72 500 человек к 2025 году, что является наименьшим показателем с 1714 года, в рамках программы реального сокращения повседневных расходов на оборону, введенной консерваторами в рамках интегрированного обзора оборонной и внешней политики 2021 года.

На прошлой неделе источники в оборонном ведомстве предупредили, что британская армия теряет свое военное преимущество, сообщив, что боеприпасов у нее хватит лишь на несколько дней, если ее призовут к участию в конфликте, и что около 30% сил, обещанных НАТО в случае чрезвычайной ситуации, на самом деле являются резервистами и поэтому не будут доступны немедленно.

Напомним, глава МИД Британии Джеймс Клеверли заявил, что предоставление Украине всех необходимых средств для победы в войне с Россией является фактически единственным путем к миру.