Землетрясения в Турции и Сирии: количество погибших приблизилось к 8 тысячам

В результате разрушительных землетрясений в Турции и Сирии погибли более 7900 человек, десятки тысяч были ранены.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Anadolu.

Количество жертв разрушительных землетрясений, произошедших в понедельник на юге Турции, возросло до 5894 человек, сообщил вице-президент Турции Фуат Октай в первые часы среды.

Октай сообщил, что количество раненых в результате мощных подземных толчков в провинции Кахраманмараш составляет 34 810 человек.

"Потеря каждого гражданина глубоко огорчает нас", - сказал Октай журналистам, добавив, что власти продолжают спасательные работы, чтобы помочь выжившим.

По его словам, обрушилось 5,775 зданий. Из-под обломков зданий было спасено более 8 000 человек.

Страна объявила чрезвычайное положение на три месяца в 10 провинциях для того, чтобы поисково-спасательные операции и другие мероприятия были проведены как можно быстрее.

Сирийская гражданская оборона, известная как "Белые каски", заявила во вторник, что число погибших в удерживаемых повстанцами районах на северо-западе Сирии возросло до 1220 человек, а количество раненых - до 2600.

Ожидается, что эти цифры "значительно возрастут из-за того, что под завалами находятся сотни семей", - добавили в группе.

"Наши команды продолжают поисково-спасательные операции в сложных условиях", - говорится в сообщении, в котором говорится о более 400 полностью разрушенных зданий, более 1300 частично разрушенных зданий и тысячи других, которые были повреждены землетрясением.

На подконтрольных правительству территориях Сирии подтверждено по меньшей мере 812 смертей, сообщает государственное информационное агентство SANA.

Как сообщалось, двое украинцев, которых турецкая сторона считала погибшими после серии разрушительных землетрясений в стране, были спасены.