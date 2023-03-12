В Эстонии арестовали трех пророссийских политиков, один недавно был в Мариуполе

Харьюский уездный суд постановил взять под стражу трех мужчин, которых подозревают в создании связей против Эстонской Республики, на срок до двух месяцев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Харьюский уездный суд удовлетворил ходатайство государственной прокуратуры.

Суд признал подозрение в совершении преступления обоснованным. По мнению суда, мужчины могут уклониться от уголовного производства, пока находятся на свободе. Также есть риск, что они могут продолжить совершать преступления.

Постановление Харьюского уездного суда не вступило в силу и может быть обжаловано в Таллиннском окружном суде.

В ночь на 10 марта Полиция безопасности (КаПо) задержала трех мужчин по подозрению в создании связи против Эстонской Республики. Среди задержанных был лидер движения Koos Айво Петерсон. Позже выяснилось, что задержали также Дмитрия Роотси и Андрея Андронова.

Петерсон и Роотси - граждане Эстонии, Андронов - гражданин России с постоянным видом на жительство в Эстонии.

Подозрения всем троим предъявлены по статье 235(1) Пенитенциарного кодекса, в которой говорится о создании или поддержании отношений с иностранным государством, иностранной организацией или лицом, действующим по заданию иностранного государства, с целью совершения преступления. По этой статье можно получить до шести лет тюрьмы.

Айво Петерсон, лидер движения "Koos/Разом", баллотировался на выборах в Рийгикогу по списку Объединенной левой партии Эстонии в Ида-Вирумаа и получил там 3969 голосов. Этого не хватило, чтобы попасть в парламент.

Петерсон в своих заявлениях неоднократно поддерживал действия Российской Федерации, а недавно посетил оккупированные территории Украины, в частности Донецк и Мариуполь, по его словам - при содействии "благотворительной организации" из России. Там Петерсон записал несколько роликов, где намекал, что с Россией "не стоит связываться" и никак не упомянул совершенных российской армией преступлений против Украины.

Общественный вещатель после того брал у него интервью, где политику задали много вопросов о поездке. Петерсон сказал, что оккупированные территории "оккупированы с нашей точки зрения, и, очевидно, с точки зрения Украины, а сама Россия считает, что у нее есть определенное преимущество в этом регионе". Когда Петерсона спросили, каково его собственное мнение, он сказал, что "ничего не думает, выступает за мир и старается не задевать ни тех, ни других".

Читайте также: Е-выборы против популистов: как интернет-голосование в Эстонии закрепило поддержку Украины