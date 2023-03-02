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Столкновение поездов в Греции: уже 57 погибших

Четверг, 2 марта 2023, 19:05

Количество погибших в результате столкновения пассажирского и грузового поездов неподалеку от греческого города Лариса, по последним данным, уже составляет по меньшей мере 57 человек.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в эфире греческой радиостанции RealFM заявила руководитель судебно-медицинской службы Ларисы Рубини Леонтари.

Греческие железнодорожники и метро Афин объявили забастовку после смертельного столкновения поездов

По ее словам, в среду городской морг принял семь обгоревших тел, еще 14 -доставили в четверг. Кроме того, там собрали более 10 мешков с отдельными частями тел, которые будут идентифицировать по анализу ДНК.

Как сообщил греческий телеканал Skai, по состоянию на четверг шестеро пострадавших в железнодорожной аварии остаются в критическом состоянии, более 70 - находятся на стационарном лечении как в городе Лариса, так и за его пределами.

Напомним, масштабная авария произошла во вторник перед полуночью. Пассажирский поезд, который перевозил около 350 человек, столкнулся с грузовым поездом, когда он выходил из тоннеля после выезда из города Лариса.

Начальнику местной станции предъявили обвинение в непредумышленном убийстве. Министр транспорта Греции подал в отставку после катастрофы, как и руководители двух железнодорожных компаний.

Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис заявил, что авария произошла из-за "трагической человеческой ошибки".

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Греция инциденты

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