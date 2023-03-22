В Чехии закрыли лазейку, через которую россияне и белорусы могли получать чешские визы

Правительство Чехии в среду приняло решение продлить действие запрета на выдачу чешских виз гражданам России и Беларуси, добавив поправку, которая предусматривает случаи, когда у таких людей есть другие гражданства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба правительства Чехии.

Согласно решению, до марта 2024 года в стране будет действовать запрет на предоставление виз гражданам Беларуси и РФ - включая тех, кто имеет более одного гражданства, за исключением гуманитарных случаев.

В то же время министерство иностранных дел Чехии предложило расширить перечень случаев, когда разрешается подача ходатайств о видах на жительство для украинцев в Чехии в посольства в Украине.

До сих пор такие случаи касался украинцев, которые обращаются за видом на жительство для обучения и которым предоставлена временная защита в другой стране ЕС или которые подали заявление на его получение. Теперь речь идет и о случаях воссоединения семьи, научные исследования и обучение, а также заявления чешских эмигрантов на постоянное проживание и заявления на трудоустройство.

"МИД планирует в будущем расширить круг приемлемых заявок, но учитывая развитие ситуации с безопасностью в Украине, пока невозможно определить сроки этого шага", - добавили в министерстве.

Напомним, решение о запрете выдачи виз гражданам России и Беларуси правительство Чехии приняло в начале марта 2022 года, после российского вторжения в Украину.

Запрет не распространяется на россиян и белорусов, которые уже имеют вид на жительство - они смогут ходатайствовать о продлении его действия, а также для родственников граждан Чехии или ЕС (в последнем случае - если речь идет о краткосрочной визе).