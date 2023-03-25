В Германии вооруженный топором мужчина ранил в поезде 17-летнюю пассажирку

Во время нападения с топором в региональном поезде между Котбусом и Франкфуртом-на-Одере в пятницу днем серьезные ранения в голову получила 17-летняя девушка.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RBB.

Девушку доставили в больницу. По словам представителя полиции, травмы не опасны для жизни.

По словам представителя полиции, полиция получила сигнал около 13:20. 37-летний мужчина сел на тяге RE1 в Губене на польской границе и, по словам свидетелей, затем прошел через несколько вагонов регионального поезда и угрожал другим пассажирам.

В полиции сообщили, что мужчина повредил имущество и разбил мониторы предметом, похожим на топор. Предметом, похожим на топор, который полиция не описала детально, он ударил 17-летнюю пассажирку по голове, нанеся ей серьезные телесные повреждения. До вечера пятницы полиция не могла сказать, намеренно ли он напал на девушку.

Вскоре поезд был остановлен федеральной и земельной полицией на станции Губен, и сотрудники полиции арестовали нападавшего. По словам представителя полиции, тесты на алкоголь и другие наркотические вещества у подозреваемого были отрицательными. Представитель не смог предоставить никакой информации о мотиве преступления. Пока нет никаких свидетельств о возможных религиозных или политических мотивах преступления.

Полиция еще не смогла пообщаться с пострадавшей девушкой, сообщил позже во второй половине дня пресс-секретарь полиции. Во второй половине дня полиция завершила судебно-медицинскую экспертизу и допросила свидетелей. Вскоре после 17:00 поезд, а следовательно, и путь на станции Губен были снова освобождены.

Как сообщалось, в пятницу в аэропорту Кельн-Бонн проводили масштабную полицейскую операцию после того, как утром на парковке водитель автомобиля сбил нескольких пешеходов.