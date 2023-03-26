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Фермеры в Германии начали использовать меньше удобрений из-за войны в Украине

Воскресенье, 26 марта 2023, 12:28

Высокие цены на газ и война России против Украины вызвали неожиданный побочный эффект на окружающую среду в Германии, поскольку продажа удобрений в стране резко сократилась.

Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического управления, пишет "Европейская правда" со ссылкой на SZ.

Азот является основным элементом питания для растений и важнейшим удобрением с точки зрения количества. В 2021-2022 маркетинговом году его продажи упали на 13% до 1,1 млн тонн, согласно данным Федерального статистического управления.

В этом году фермеры также пока неохотно покупают удобрения, как сообщает мюнхенская компания Baywa, крупнейший сельскохозяйственный трейдер Германии. Одним из возможных последствий этого является более низкий урожай. 

Но, вероятно, меньшее использование удобрений влечет за собой снижение поступления азота в грунтовые воды.

Что касается фосфорных удобрений, ведомство из Висбадена сообщило о 40-процентном падении продаж до чуть менее 115 000 тонн. Продажа калийных удобрений составила 306 000 тонн, что на 31% меньше. 

Хотя продажи удобрений снижались в течение многих лет, такие резкие падения являются исключительными.

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Германия климат Война с РФ

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