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С 31 марта украинцы смогут оформлять паспорта в Берлине 

Четверг, 30 марта 2023, 07:37

В Берлине в пятницу в тестовом режиме заработает центр по оформлению документов, где украинцы, которые находятся за рубежом, смогут оформить паспортные документы. 

Об этом говорится в сообщении центра обслуживания граждан "Паспортный сервис", пишет "Европейская правда".

Центр заработает 31 марта по адресу: Am Treptower Park 14, 12435 Berlin, этаж 2. 

Как указано в сообщении, режим работы центра будет тестовым. В этот период посетителей будут обслуживать с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00 по "живой" очереди.

О полноценном запуске работы центра обещают сообщить на официальных ресурсах государственного предприятия "Документ".

Сегодня оформить паспортные документы или обменять водительское удостоверение украинцы могут в цетрах обслуживания в Турции (Стамбул), Чехии (Прага), Словакии (Братислава) и Польше (Варшава, Краков, Гданьск, Вроцлав).

По данным Евростата, в прошлом году страны ЕС предоставили временную защиту более 4,3 миллионам людей из Украины, которые бежали от российской агрессии.

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