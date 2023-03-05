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Пик Маттерхорн исчезнет с упаковки шоколада Toblerone из-за закона о "швейцарскости"

Воскресенье, 5 марта 2023, 15:58

Изображение горной вершины Маттерхорн будет изъято из упаковки известного шоколада Toblerone после того, как часть производства продукта будет перенесена за пределы Швейцарии.

Об этом говорится в публикации The Guardian, пишет "Европейская правда".

Изображение альпийской горы, расположенной на границе Италии и Швейцарии, будет заменено на более общую вершину, когда часть производства шоколадных батончиков переместится за пределы страны, заявил американский владелец кондитерского бренда, компания Mondelēz.

Знаменитый Toblerone больше не будет называться "швейцарским шоколадом"

"Редизайн упаковки является модернизированным и обтекаемым логотипом горы, который соответствует геометрической и треугольной эстетике", - сказал представитель Mondelēz газете Aargauer Zeitung. 

Закон, введенный в Швейцарии в 2017 году, ограничивает использование швейцарского флага, а также других признаков швейцарского происхождения на продуктах питания, промышленных товарах и услугах.

Чтобы продукты питания могли рекламироваться как "сделанные в Швейцарии", 80% сырьевых ингредиентов должны быть получены из этой страны, и большая часть переработки должна происходить там же. Для молока и продуктов на его основе необходимая квота составляет 100%, исключение составляют ингредиенты, которые не могут быть получены из Швейцарии, например, какао.

Исследования показали, что некоторые продукты с маркой "сделано в Швейцарии" продаются по цене на 20% выше, чем аналогичные товары другого происхождения, а на предметы роскоши цена увеличивается до 50%.

Продажи швейцарского шоколада резко снизились из-за пандемии COVID-19

С 1908 года Toblerone производился в столице Швейцарии Берне. Компания Mondelēz, которая владеет Toblerone с 2012 года, объявила в прошлом году, что с конца 2023 года она перенесет часть производства на свой завод в Словакии, где также выпускается шоколадный бренд Milka, который изначально производился в Швейцарии.

После этого лакомство юридически не сможет называться "швейцарским".

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Швейцария ЕвроЖизнь

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