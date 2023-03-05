Пик Маттерхорн исчезнет с упаковки шоколада Toblerone из-за закона о "швейцарскости"

Изображение горной вершины Маттерхорн будет изъято из упаковки известного шоколада Toblerone после того, как часть производства продукта будет перенесена за пределы Швейцарии.

Об этом говорится в публикации The Guardian, пишет "Европейская правда".

Изображение альпийской горы, расположенной на границе Италии и Швейцарии, будет заменено на более общую вершину, когда часть производства шоколадных батончиков переместится за пределы страны, заявил американский владелец кондитерского бренда, компания Mondelēz.

"Редизайн упаковки является модернизированным и обтекаемым логотипом горы, который соответствует геометрической и треугольной эстетике", - сказал представитель Mondelēz газете Aargauer Zeitung.

Закон, введенный в Швейцарии в 2017 году, ограничивает использование швейцарского флага, а также других признаков швейцарского происхождения на продуктах питания, промышленных товарах и услугах.

Чтобы продукты питания могли рекламироваться как "сделанные в Швейцарии", 80% сырьевых ингредиентов должны быть получены из этой страны, и большая часть переработки должна происходить там же. Для молока и продуктов на его основе необходимая квота составляет 100%, исключение составляют ингредиенты, которые не могут быть получены из Швейцарии, например, какао.

Исследования показали, что некоторые продукты с маркой "сделано в Швейцарии" продаются по цене на 20% выше, чем аналогичные товары другого происхождения, а на предметы роскоши цена увеличивается до 50%.

С 1908 года Toblerone производился в столице Швейцарии Берне. Компания Mondelēz, которая владеет Toblerone с 2012 года, объявила в прошлом году, что с конца 2023 года она перенесет часть производства на свой завод в Словакии, где также выпускается шоколадный бренд Milka, который изначально производился в Швейцарии.

После этого лакомство юридически не сможет называться "швейцарским".