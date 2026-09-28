В Литве вступили в силу национальные санкции против Усманова и Фридмана

С 25 сентября Литва начала применять национальные санкции против российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил в понедельник представитель Департамента миграции Рокас Пукинскас, которого цитирует LRT.

Литва приняла решение ввести собственные санкции против Усманова и Фридмана после того, как Европейский Союз исключил их из своих "черных списков".

В частности, обоим олигархам в течение пяти лет запрещен въезд в Литву. Кроме того, впоследствии этот запрет может быть пересмотрен и продлен.

"По представлению министра иностранных дел министр внутренних дел принял решение о внесении Усманова и Фридмана в список персонан нон грата. Как только было получено решение министра, Департамент миграции немедленно внес обоих иностранцев в вышеупомянутый список", – заявил Пукинскас.

Напомним, 22 сентября Совет ЕС принял решение продлить действие ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на 36 месяцев, но исключил из списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Впоследствии о введении национальных санкций объявили Эстония, Латвия и Литва.

Подробнее о принятии этого решения читайте в статье "Европейской правды": Торговля санкциями и заложниками. Как ЕС едва сохранил давление на Путина и кто поддержал Украину.