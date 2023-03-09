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В Берлине женщинам разрешили купаться топлес в городских бассейнах

Четверг, 9 марта 2023, 17:18

Сенат Берлина в связи с жалобой на дискриминацию позволил женщинам посещать топлес все общественные бассейны города.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", объявил департамент юстиции и противодействия дискриминации горсовета столицы Германии.

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Жалобщица (ее имя не раскрывается, но, по данным СМИ, ей 33 года) обратилась в офис омбудсмена Берлина с жалобой на то, что ей не позволили плавать без купальника в бассейне наравне с мужчинами.

Когда по просьбе работников бассейна она отказалась надевать купальник, ее выгнали. Свою жалобу женщина объяснила тем, что внутренние правила бассейна не содержат никаких положений о гендерных ограничениях, а лишь предусматривают ношение "обычной купальной одежды".

Сначала суд отклонил жалобу женщины, но в апелляции ее удовлетворили. В результате в Берлине разрешили "купание с открытой верхней частью тела".

"Офис омбудсмена приветствует решение, поскольку оно создает равные права для всех берлинцев, независимо от того, являются ли они мужчинами, женщинами или небинарными персонами, а также создает правовую определенность для персонала бань", - прокомментировала глава офиса омбудсмена Дорин Либшер.

В прошлом году аналогичное решение принял городской совет Геттингена в центральной Германии.

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Германия ЕвроЖизнь

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