Черногория голосует за президента во втором туре выборов

В Черногории в воскресенье стартовал второй тур президентских выборов, что происходит на фоне политического кризиса в стране и усиления просербских и пророссийских настроений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Reuters.

Черногорцы с 7:00 по местному времени (8:00 по Киеву) начали отдавать голос за двух кандидатов - 61-летнего лидера Демократической партии социалистов, действующего президента Мило Джукановича и заместителя руководителя новой партии "Европа сейчас", 37-летнего Якова Милатовича.

В первом туре выборов 19 марта Джуканович набрал 35,37% голосов, а Милатович - 28,92%, что и обусловило проведение второго тура, поскольку ни один из кандидатов не получил поддержку в минимум 50% голосов.

Джуканович руководил Черногорией на посту президента или премьер-министра в течение 33 лет - с начала распада Югославии. Его и его партию давно обвиняют в коррупции и связях с организованной преступностью. Тем не менее, с Джукановичем связаны вступление страны в НАТО и движение в Европейский Союз.

Соперник действующего президента Черногории, министр экономики в последнем правительстве Милатович, обещает борьбу со взяточничеством, повышение уровня жизни и укрепление связи как с Европейским Союзом, так и с Сербией.

Через два часа после закрытия избирательных участков в Черногории в 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву) ожидаются первые неофициальные результаты социологических опросов.

Голосование на выборах президента в Черногории происходит после года политической нестабильности - отставки двух правительств из-за сближения с Сербией, а также конфликта между парламентом и Джукановичем из-за отказа последнего утверждать премьер-министра.

После избрания президента Черногорию ждут также внеочередные парламентские выборы - их Джуканович назначил на 11 июня. Хотя президентская должность в стране является в основном церемониальной, победа одного из кандидатов повысила бы шансы его партии.

Больше о выборах президента Черногории читайте в публикации: Черногория ищет новые лица: станет ли смена власти триумфом проевропейских сил.