Правительство Латвии выделит 4 млн евро на обучение украинских беженцев латышскому языку

Правительство Латвии приняло решение о финансировании в размере более 4 млн евро, чтобы обеспечить обучение украинских беженцев латышскому языку.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

В 2023 году планируется принять в Латвии 40 000 украинских гражданских лиц, из которых 65% или 26 000 будут взрослые.

"Гражданские лица Украины в Латвии хотят все больше и больше привлекаться к трудоустройству. Для обеспечения более широких возможностей для работы, а также для содействия социально-экономической интеграции людей в латвийское общество необходимо знание латышского языка", отмечает пресс-служба Минкульта.

Целью программы является популяризация использования латышского языка среди граждан Украины путем предоставления бесплатных уроков латышского языка, начиная с уровня владения языком А1, для совершеннолетних граждан Украины, в том числе несовершеннолетних граждан Украины со средним образованием, во всех регионах Латвии и независимо от продолжительности пребывания в стране.

Перераспределенное государством финансирование предназначено для организации курсов латышского языка до 31 декабря этого года. На реализацию проектов программы, администрируемой Фондом интеграции общества (SIF), выделено 3 990 400 евро, а на администрирование программы – еще 39 436 евро.

SIF реализует программу "Уроки латышского языка для граждан Украины", финансируемую из государственного бюджета, с 2022 года. В прошлом году в результате проведенного SIF конкурса программы, финансируемой из госбюджета, был заключен 31 договор с организациями, которые проводят уроки латышского языка во всех регионах Латвии. Уроки латышского языка посетили в общей сложности 3507 человек (2249 человек успешно освоили уровень владения языком А1, 350 человек – уровень А2).

Как сообщалось, Министерство внутренних дел Латвии планирует провести в Юрмале курс психологической поддержки для офицеров Государственной пограничной службы Украины.