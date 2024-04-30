Суд ООН отклонил требование Никарагуа запретить Германии оказывать поддержку Израилю

Международный суд ООН отказал Никарагуа в удовлетворении временных мер в рамках жалобы против Германии, в которой страна требует запретить ФРГ оказывать военную и иную поддержку Израилю, утверждая, что это способствует "геноциду" и нарушениям гуманитарного права.

Об этом сообщает Associated Press, пишет "Европейская правда".

Во вторник 30 апреля суд отклонил ходатайство Никарагуа о временной мере на время полного рассмотрения дела – о запрете Германии предоставлять Израилю военную и иную помощь и обязательстве возобновить финансирование противоречивого агентства ООН UNRWA, которое занимается помощью в секторе Газа.

МС ООН решил, что юридические предпосылки для такого приказа не выполнены, и отклонил ходатайство о временной мере.

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"Основываясь на фактической информации и юридических аргументах, приведенных сторонами, Суд пришел к выводу, что в настоящее время обстоятельства не являются такими, которые требуют применения его (суда) полномочий... о введении временных мер", – заявил глава суда Наваф Салам.

В то же время судьи решили продолжить дальнейшее рассмотрение дела.

Решение о временных мерах Международный суд ООН может принимать за несколько недель, тогда как полное рассмотрение межгосударственных жалоб длится годами.

Напомним, это не единственная жалоба в МС ООН, связанная с войной на Ближнем Востоке. Ранее ЮАР подала жалобу на Израиль, обвиняя его в геноциде против палестинского населения. К жалобе присоединились еще несколько стран, среди которых Ирландия.

В январе Международный суд ООН в решении о временных мерах постановил, что Израиль должен принять все меры для предотвращения актов геноцида в секторе Газы, но не приказал немедленно прекратить огонь.

Важно различать процессы в МС ООН (где рассматриваются межгосударственные жалобы) и другом суде в Гааге – Международном уголовном суде, который может расследовать и выдвигать обвинения конкретным лицам за причастность к военным преступлениям и преступлениям против человечности.

По информации СМИ, есть значительная вероятность, что вскоре МУС может выдать ордера на арест топ-чиновников Израиля и лидеров ХАМАС. На Западе обеспокоены, что это сорвет шансы на договоренность сторон о прекращении огня и освобождении заложников.