Прокуратура Мюнхена не исключает политического мотива в убийстве двух украинских военных

Прокуратура Мюнхена, расследующая убийство двух украинских военных в баварском городе Мурнау-ам-Штафельзее на прошлой неделе, не исключает политического мотива преступления.

Это следует из комментария представителя прокуратуры агентству "Укринформ", сообщает "Европейская правда".

Как пояснил представитель мюнхенской прокуратуры, она вместе с сотрудниками криминальной полиции взяла на себя расследование убийства 29 апреля, "поскольку нельзя исключить политическую мотивацию преступления".

"Мотивы преступления пока неизвестны, поэтому хотя политическую мотивацию нельзя исключать, расследование ведем по всем направлениям", – добавил он.

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Представитель также подтвердил, что двое погибших были украинскими военнослужащими, которые находились в Германии на лечении после ранений со второй половины 2023 года. Обвиняемый, 57-летний гражданин России, жил в Германии с начала 1990-х годов.

"По предварительным данным, два потерпевших и обвиняемый были знакомы", – добавил представитель прокуратуры Мюнхена.

Как сообщала "ЕвроПравда", информация о двух мужчинах с тяжелыми ранениями в Мурнау поступила около 17:20 в субботу. На время приезда медиков один из них уже умер. Второй, который тоже имел тяжелые ранения, вскоре скончался в больнице.

57-летнему россиянину избрали меру пресечения. По данным СМИ, он был в состоянии алкогольного опьянения.