Учительницу из Праги будут судить за оправдание войны РФ против Украины

В Чехии будут судить бывшую учительницу одной из пражских общеобразовательных школ за оправдание агрессивной войны России против Украины.

Об этом сообщает чешское Novinky, пишет "Европейская правда".

Глава окружной прокуратуры столичного района Прага 6 Рихард Петрашек выдвинул обвинения против уже бывшей учительницы чешского языка Мартины Беднаровой, которая преподавала в одной из общеобразовательных школ района – за поведение, которое "содержало элементы преступления отрицания, выражения сомнения, одобрения и оправдания геноцида".

По этим обвинениям может грозить от полугода до трех лет тюрьмы.

О позиции учительницы стало известно через учеников, которые возмущались и пытались спорить с ней. Доказательством стал эпизод продолжительностью 18 минут, записанный одним из учеников.

5 апреля прошлого года Беднарова рассказывала восьмиклассникам, что в Киеве "войны нет", и на самом деле это украинские военные "истребляют русскоязычных жителей Донбасса" и якобы "постоянно с 2014 года" работают отряды украинских нацистов, которые вламываются в дома и "жгут людей заживо".

Она убеждала детей, что Киева война совсем не коснулась, потому что есть свежие фотографии из города, где он "выглядит так, как будто там ничего не происходит".

Ученики возражали и говорили, что видели в новостях кадры горящих домов. Учительница переспросила, имели ли они в виду чешские новости, и потом призвала поискать "альтернативные источники", потому что ČT1 - первый телеканал общественного вещания - "связан с Соросом".

После публикации записи ситуация получила огласку, учительницу сначала отстранили, а в мае уволили. Беднарова попыталась обжаловать увольнение, но в феврале суд вынес решение в пользу школы из соображений, что учительница нарушила принципы педагогической работы и транслировала собственные суждения или полностью ложные факты.

Беднарова отрицает распространение неправды и говорит, что "только рассказывала ученикам факты", а записанный фрагмент вырван из контекста.

Напомним, в Латвии недавно оштрафовали блогера "Алконафтера" за оправдание агрессии РФ против Украины, а в Эстонии – мужчину, который 9 мая 2022 года пришел к танку-памятнику в футболке с надписью "СССР".