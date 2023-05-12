В пятницу российские государственные СМИ сообщили, что соглашение, которое позволяет экспорт украинского зерна через Черное море, будет продлено на 60 дней.

Об этом заявил российскому агентству ТАСС источник, знакомый с обсуждениями, сообщает "Европейская правда".

Соответствующее решение может первым объявить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщил источник, которому известны детали переговорного процесса.

"Соглашение, думаю, будет продлено на 60 дней, но Россия может согласиться на это в последний раз. Решение о пролонгации по традиции может объявить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после телефонного разговора с российским коллегой", – сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что разговор президентов России и Турции может состояться "сегодня-завтра".

Эта новость поступила после того, как в четверг завершились двухдневные переговоры в Стамбуле между турецкой, российской, украинской сторонами и делегацией ООН.

12 мая министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что стороны "зерновой сделки" приблизились к договоренности о ее продолжении после двухдневных переговоров в Стамбуле.

Украинская делегация при этом в очередной раз подчеркнула, что Черноморская зерновая инициатива должна быть продлена на больший срок и дополнительно расширена, заявлял вице-премьер-министр Украины Александр Кубраков.

Последний раз "зерновое соглашение" продлили 18 марта, по словам Москвы, на 60 дней. Это – половина от стандартного срока в 120 дней, заключенного изначально в 2020 году.