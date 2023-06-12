В Минобороны Германии прокомментировали сообщения об уничтоженных в Украине Leopard

Немецкое правительство не имеет собственной информации о танках Leopard, которые могли быть уничтожены в Украине.

Об этом заявили в Минобороны Германии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

Представитель Министерства обороны не смог сказать, будут ли уничтоженные танки заменены другой поставкой техники.

Россия заявила, что ее военные уничтожили по меньшей мере семь танков Leopard, поставленных Западом, во время боевых действий в Украине. Россия часто делает заявления об уничтожении украинской техники, не подкрепленные доказательствами.

Как сообщалось, ввиду первых потерь в ходе контрнаступления, заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник просит предоставить больше танков немецкого производства.

По его мнению, Бундесвер способен предоставить больше, чем 18 уже поставленных единиц из своих запасов, которых насчитывается более 300. Нынешнее количество можно было бы "утроить, не ставя под угрозу способность Германии к самообороне".

Мельник также попросил передать украинской армии "еще 60 боевых машин пехоты Marder".